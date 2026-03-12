Haberler

Ankara'da 30 ton sahte gübre ele geçirildi: 3 gözaltı

Güncelleme:
Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde bir TIR'da yapılan aramada 30 ton sahte gübre bulundu. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

ANKARA'nın Şereflikoçhisar ilçesinde durdurulan TIR'da yapılan aramada yaklaşık 30 ton sahte gübre ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlükleri ve Şereflikoçhisar İlçe Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen ortak çalışma kapsamında şüpheli görülen TIR, Şereflikoçhisar ilçesinde durduruldu. Araçta yapılan aramada piyasa değeri 4 milyon 995 bin TL olan yaklaşık 30 ton sahte gübre ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
