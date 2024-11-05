Üye Girişi
Haberler

Serdivan'da 'Sokaklar Dönüşüyor' Projesi Açıldı

Serdivan'da 'Sokaklar Dönüşüyor' Projesi Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Serdivan ilçesinde hayata geçirilen 'Sokaklar Dönüşüyor' projesinin açılışı yapıldı. Proje ile sokaklar sosyal hayatın merkezine dönüşerek çocuklar ve gençler için güvenli oyun alanları oluşturuluyor.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde "Sokaklar Dönüşüyor" projesinin açılışı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Serdivan Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğünce Marmara Belediyeler Birliği Yerel Yönetim Akademisi işbirliğiyle "Sokaklar Dönüşüyor" projesi hayata geçirildi.

Projenin açılışı dolayısıyla Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu önünde tören düzenlendi.

Burada konuşan Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, projeyle sokakları geçiş alanı olmaktan çıkarıp sosyal hayatın merkezine koyduklarını belirterek, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin güvenli ortamda oyun oynayabilecekleri ve vakit geçirebilecekleri alanlar oluşturuyoruz. Renkli zemin boyamaları ve spor alanlarıyla mahallelerimiz daha canlı, daha sosyal yapıya kavuşuyor." ifadelerini kullandı.

Açılış kapsamında sokak zeminlerinin boyanmasıyla çevreye renk ve canlılık kazandırıldı, bocce gibi spor oyun alanlarının kurulmasıyla mahalleler, çocuklar ve gençler için buluşma noktası haline geldi. Ayrıca, Serdivan Kültür Sanat Birimince çocuklar için özel hazırlanan atölye çalışmaları büyük ilgi gördü.

Programa, AK Parti Sakarya Milletvekilleri Çiğdem Erdoğan ve Murat Kaya, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Burak Erken, Serdivan Kaymakamı Ali Candan, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Yusuf Haldızoğlu, MHP Serdivan İlçe Başkanı Yaşar Kara, AK Parti Serdivan İlçe Kadın Kolları Başkanı Duygu Çetin, Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Yeşilyurt, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Gürkan Özer - Güncel
İstanbul'da korkutan patlama! Bir binada yangın çıktı, çok sayıda ekip olay yerinde

İstanbul'da korkutan patlama! Bir binada yangın çıktı, çok sayıda ekip olay yerinde

 Öcalan'ı ikinci kez Meclis'e çağıran Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt

Öcalan'ı ikinci kez Meclis'e çağıran Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt

 ABD yeni başkanını seçiyor! İşte ilk sandıktan çıkan sonuç ve 7 salıncak eyalette son durum

İşte ilk sandıktan çıkan sonuç ve 7 salıncak eyalette son durum
'İstismar ediliyor' dediği Ahmet Türk'ten Bahçeli'ye karşılık geldi

"İstismar ediliyor" dediği Ahmet Türk'ten Bahçeli'ye karşılık geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Güler oynayacak mı? Real Madrid- Milan maçında Arda Güler neden yok? ABD Başkanlık Seçimleri CANLI takip 5 Kasım Salı! Real Madrid- Milan maçı hangi kanalda? Real Madrid- Milan maçı saat kaçta? MasterChef Beyza son hali! Beyza'nın yüzü iyileşti mi? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 5 Kasım Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? ASKİ Ankara su kesintisi! 5-6 Kasım Sincan, Polatlı, Yenimahalle su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef eleme adayları kim? 5 Kasım Salı bugün kim potaya gitti? Adana ASKİ su kesintisi! 5-6 Kasım Seyhan, Çukurova, Kozan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 5 Kasım Salı Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? İstanbul İSKİ su kesintisi! 5-6 Kasım Sarıyer, Maltepe, Büyükçekmece su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri! ZTK 4. tur eşleşmeleri belli oldu mu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.