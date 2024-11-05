Serdivan'da 'Sokaklar Dönüşüyor' Projesi Açıldı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde "Sokaklar Dönüşüyor" projesinin açılışı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Serdivan Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğünce Marmara Belediyeler Birliği Yerel Yönetim Akademisi işbirliğiyle "Sokaklar Dönüşüyor" projesi hayata geçirildi.

Projenin açılışı dolayısıyla Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu önünde tören düzenlendi.

Burada konuşan Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, projeyle sokakları geçiş alanı olmaktan çıkarıp sosyal hayatın merkezine koyduklarını belirterek, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin güvenli ortamda oyun oynayabilecekleri ve vakit geçirebilecekleri alanlar oluşturuyoruz. Renkli zemin boyamaları ve spor alanlarıyla mahallelerimiz daha canlı, daha sosyal yapıya kavuşuyor." ifadelerini kullandı.

Açılış kapsamında sokak zeminlerinin boyanmasıyla çevreye renk ve canlılık kazandırıldı, bocce gibi spor oyun alanlarının kurulmasıyla mahalleler, çocuklar ve gençler için buluşma noktası haline geldi. Ayrıca, Serdivan Kültür Sanat Birimince çocuklar için özel hazırlanan atölye çalışmaları büyük ilgi gördü.

Programa, AK Parti Sakarya Milletvekilleri Çiğdem Erdoğan ve Murat Kaya, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Burak Erken, Serdivan Kaymakamı Ali Candan, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Yusuf Haldızoğlu, MHP Serdivan İlçe Başkanı Yaşar Kara, AK Parti Serdivan İlçe Kadın Kolları Başkanı Duygu Çetin, Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Yeşilyurt, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.