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Erzurum'un Şenkaya ilçesinde 20 bin kişi festivalde buluştu

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde 20 bin kişi festivalde buluştu
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Erzurum'un Şenkaya ilçesinde 19. Kültür, Sanat ve Bal Festivali, 20 bin kişiyle gerçekleşti. Karakucak güreşleri, konserler ve birlik mesajları öne çıktı.

ERZURUM'un Şenkaya ilçesinde bu yıl 19'uncusu düzenlenen ' Kültür, Sanat ve Bal Festivali', yaklaşık 20 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Şenkaya Belediyesi tarafından organize edilen ve Şirankes Mesire Alanı'nda düzenlenen festival, karakucak güreşleriyle başladı. Zorlu müsabakaların sonunda 'başpehlivan' ünvanını Erkan Tuğcu kazandı. Şampiyonluğun ardından annesi Kudret Tuğcu'nun elini öperek "Gerçek emek burada" sözleriyle başarısını annesine ithaf eden Tuğcu, bu davranışıyla da festivale katılanlardan uzun süre alkış aldı.

ERZİNCAN KONSER VERDİ

Kafkas Halk Oyunları ekibinin gösterisinin ilgiyle izlendiği programda, yöresel sanatçıların seslendirdiği türkülerle de yüzlerce kişi halay çekti. Sanatçı Erdal Erzincan, festivalin finalinde konser verdi. Erzincan, sevilen türkülerini seslendirirken, dinleyenleri de zaman zaman duygulandırdı.

BİRLİK MESAJI

Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan, "Bu festival sadece Şenkaya'nın festivali değil, çevre ilçelerimizin de festivalidir. Türkiye'nin ve bölgemizin birçok noktasından misafirlerimiz geliyor. Amacımız, bölgemizde yaşayan tüm vatandaşlarımızı birlik ve beraberlik içerisinde buluşturmak, kültürel değerlerimizi gelecek nesillere aktarmaktır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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