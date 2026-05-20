Haberler

Senegal'de Kurban Bayramı hareketliliği başladı

Senegal'de Kurban Bayramı hareketliliği başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Senegal'de Kurban Bayramı öncesi başkent Dakar'ın cadde ve sahilleri, binlerce koyunla geçici hayvan pazarına dönüştü. Satıcılar ana arterlerde ve okyanus kıyısında çadırlar kurarak koyun satışı yapıyor. Koyun fiyatları 100 bin CFA (8 bin TL) ile 250 bin CFA (20 bin TL) arasında değişiyor. Bayram 28 Mayıs'ta kutlanacak.

Senegal'de yaklaşan Kurban Bayramı öncesi başkent Dakar'ın cadde ve sahilleri, satışa çıkarılan binlerce koyunla geçici hayvan pazarına dönüştü.

Kurbanlık satıcıları, bayrama sayılı günler kala Dakar'ın ana arterlerinde, boş arazilerinde ve okyanus kıyısındaki alanlarda çadırlar kurarak farklı bölgelerden getirdikleri koyunları satışa sunuyor.

Atlas Okyanusu kıyısında balıkçı teknelerinin hemen yanında dolaşan koyunlar, Dakar'da bayram öncesi renkli görüntüler oluşturuyor.

Bazı satıcılar hayvanlarını ana yolların kenarındaki boş arazilere kurdukları çadırlarda barındırırken, bazıları ise koyunlarını mahalle aralarındaki geçici alanlarda besliyor.

Kurbanlık olarak, büyük ölçüde koyunun tercih edildiği ülkede koyun fiyatları 100 bin CFA (8 bin TL) ila 250 bin CFA (20 bin TL) arasında değişiyor.

Senegal'de "Tabaski" olarak adlandırılan Kurban Bayramı 28 Mayıs'ta idrak edilecek.

Kaynak: AA / Fatma Esma Arslan Özdel
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda ilde hissedildi

Malatya'da şiddetli deprem! Çevre illerde de hissedildi
Malatya'da eğitime 1 gün ara verildi

Depremle sarsılan Malatya'da okullarla ilgili karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig devinin yıldızına şok! 163 kilometre hız yapmanın bedelini fena ödedi

Süper Lig devinin yıldızına şok! 163 kilometre hızın bedeli ağır oldu

Erdoğan'dan 'Dünya Kupası'nda sürpriz yapabiliriz' diyen Bakan Bak'a: Kazanacağız diyeceksin

Spor Bakanı'nın canlı yayındaki sözlerine Erdoğan'dan müdahale
Genç kız, kendisine teklifte bulunan müezzinin sözleri karşısında şoke oldu

Kendisine teklifte bulunan müezzinin sözleri karşısında şoke oldu
Yıldız futbolcunun eski sevgilisi maymunla öpüştü

En sonunda bunu da gördük! Maymunla öpüştü
İngiltere’de çocuk istismarı skandalı! Çete üyelerine 277 yıl hapis

Mide bulandıran ağ sonunda çöktü
Ali Babacan Çin’deki kritik zirvede! Türkiye’den tek davetli isim oldu

Kritik zirveye Türkiye’den davet edilen tek isim oldu

Soğukkanlı esnaf! Deprem anında yerinden bile kalkmadı

Depremi umursamayan esnaf! Yerinden bile kalkmadı