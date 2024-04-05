Edirne'deki camilerde ramazan ayının son cuma namazı yoğun katılımla kılındı

Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi başta olmak üzere, Edirne'deki camilerde ramazan ayının son cuma namazı vatandaşların yoğun katılımıyla kılındı.

Selimiye Camisi'nde restorasyon çalışmalarının sürmesi nedeniyle cemaat ibadet için oluşturulan alanda namaz kıldı.

Selimiye Camisi İmamı Yusuf Serenli, hutbede, Kur'an-ı Kerim'in Kadir Gecesi'nde indirilmeye başlandığını belirtti.

Kadir Gecesi'nin bir fırsat olarak görülmesi gerektiğini ifade eden Serenli, "Bu geceyi değerli kılıp Kur'an-ı Kerim'i özümüze, sözümüze ve hayatımıza yansıtmaya gayret edelim. Çocuklarımızı ve gençlerimizi Kur'an'ın rahmet yüklü mesajlarıyla buluşturalım. Bu gece kendimiz, ailemiz, ümmet-i Muhammed ve bütün insanlık için Rabb'imize çokça dua edelim, bağışlanma dileyelim." dedi.

Bayram namazının ardından şehitler, Gazzeli mazlumlar ve zulme uğrayanlar için tüm camilerde dua edileceğini aktaran Serenli, hutbeyi bayram yolculuğuna çıkacaklara dikkatli olmaları yönünde uyarısıyla bitirdi.

Tekirdağ ve Kırklareli'nde de vatandaşlar ramazan ayının son cuma namazında camileri doldurdu.