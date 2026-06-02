İnternetten kaçak maç yayını yapıp yasa dışı bahse teşvik eden şüpheli tutuklandı

Türkiye Süper Ligi maçlarını kaçak yayınlayan ve kullanıcıları yasa dışı bahse teşvik eden 'Selcuksport' sitesinin yöneticisi Selçuk Yılmaz, MİT ve İstanbul Emniyeti'nin ortak operasyonuyla Denizli'de gözaltına alınıp tutuklandı.

TÜRKİYE Süper Ligi müsabakalarını internet sitesi üzerinden kaçak olarak yayınladığı ve site kullanıcılarını yasa dışı bahse teşvik ettiği belirlenen, kamuoyunda 'Selcuksport' olarak bilinen Selçuk Yılmaz, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla Denizli'nin Pamukkale ilçesinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, 'yasa dışı bahis' suçuna ilişkin MİT ile ortak çalışma yapıldı. Çalışmalarda, kullanıcıların belirli bir ücret ve abonelik karşılığında Türkiye Süper Ligi müsabakalarını izleyebildiği bir internet sitesinin yetkisiz yayın yaptığı ve siteye erişim sağlayan kullanıcıların yasa dışı bahis sitelerine yönlendirilerek teşvik edildiği tespit edildi. Söz konusu internet sitesini yönettiği belirlenen, kamuoyunda 'Selcuksport' olarak bilinen Selçuk Yılmaz, Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
