İzmir'de pembe çiçek açan şeftali ağaçları bahçelere renk kattı

İzmir'in Selçuk ilçesinde ilkbaharın gelişiyle çiçek açan şeftali ağaçları pembe tonlara büründü.

Kentte 36 bin dekar alanda yıllık yaklaşık 63 bin ton şeftali üretimi gerçekleştiriliyor. Ülkede bu alanda 5. sırada yer alan İzmir'de, Selçuk ilçesi üretimin merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Selçuk'ta 16 bin dekarlık alanda yapılan üretimle ortalama 36 bin ton şeftali elde edilirken, ilçe tek başına İzmir'deki toplam üretimin yaklaşık yüzde 57'sini karşılıyor.

Ağaç başına ortalama 60 kilogram verim alınan bölgede üretim, hem iç pazara hem de ihracata katkı sağlıyor.

Erkenci ve raf ömrü uzun çeşitlerin yetiştirildiği Selçuk'ta ilkbaharın gelişiyle şeftali ağaçları çiçeklendi.

Çiçek açan ağaçlar, pembe tonların hakim olduğu renkli görüntü oluşturdu.