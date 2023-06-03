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Sel suları Yazılıkaya yolunu kullanılmaz hale getirdi

Sel suları Yazılıkaya yolunu kullanılmaz hale getirdi

Güncel Haberler

Eskişehir'de etkili olan sel felaketinde tarihi Yazılıkaya'ya giden ve yaklaşık 1 yıl önce yapılan yol kullanılamaz hale geldi. Sel suları Yazılıkaya yolunu kullanılmaz hale getirdi

Sel suları Yazılıkaya yolunu kullanılmaz hale getirdi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de etkili olan sel felaketinde tarihi Yazılıkaya'ya giden ve yaklaşık 1 yıl önce yapılan yol kullanılamaz hale geldi.

Dün akşam saatlerine doğru Seyitgazi İlçesi'ne bağlı birçok mahallede etkili olan kuvvetli sağanak yağış, sele neden oldu. Bölgede bulunan derelerin taşmasıyla birlikte ilçede bulunan birkaç mahalle birden sel sularına teslim oldu. Geçtiğimiz yıl yapılan ve tarihi Yazılıkaya'ya giden binlerce kişinin kullandığı yol, sel suları nedeniyle ortadan kırıldı.

Seyitgazi İlçesi'nden Yazılıkaya'nın bulunduğu Han İlçesi'ne geçiş güzergahında bulunan ve trafiği tehlikeye sokan yolda belediye personelleri tarafından çalışma başlatıldı. Yolun kırılan kısmı iş makineleriyle sökülürken, yol trafiğe kapatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Seyitgazi Eskişehir Güncel Haberler

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