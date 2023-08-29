Şehit orman muhafaza memuru Tükenmez Gaziantep'te toprağa verildi

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde geçen ay çıkan yangına müdahale ederken dumandan etkilenen ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan orman muhafaza memuru Yasin Tükenmez için Nurdağı ilçesinde tören düzenlendi.