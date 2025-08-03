Savur'da Asfaltlama Çalışmaları Başladı

Savur'da Asfaltlama Çalışmaları Başladı
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Mardin'in Savur ilçesinde, Üçkavak ile Kayaüstü mahalleleri arasında 7,5 kilometrelik yolun asfaltlama çalışmaları başladı. Belediye Başkanı Engin Uğur Hamidi, çalışmaları yerinde inceledi ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Mardin'in Savur ilçesinin Üçkavak ile Kayaüstü mahalleleri arasındaki yolda asfaltlama çalışması başlatıldı.

Savur Belediye Başkanı Engin Uğur Hamidi ve AK Parti Savur İlçe Başkanı Mecit Özel her iki mahalle arasında 7,5 kilometre uzunluğundaki yolun asfaltlanma çalışmalarını yerinde inceledi.

Belediye Başkanı Hamidi, yaptığı açıklamada, verdikleri bir sözü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Hamidi, şunları kaydetti:

"Bu projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi yöneticilerine ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü her zaman Savur'un yanında olan Valimiz ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilimiz Sayın Tuncay Akkoyun'a ediyoruz."

Hamidi, yolun her iki mahallede yaşayan vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Kavak - Güncel
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