SATSO ile KOTO meslek komiteleri buluştu

SATSO ile KOTO meslek komiteleri buluştu
Güncelleme:
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) 15. Meslek Komitesi, Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) 11. Meslek Komitesi ile bir araya gelerek medikal ve işitme cihazları sektöründeki sorunları masaya yatırdı. İki komite, sektörel sorunlar ve çözüm önerileri üzerine istişarede bulundu.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) 15. Meslek Komitesi, Kocaeli Ticaret Odası'nı (KOTO) ziyaret etti.

SATSO'dan yapılan açıklamada, eşdeğer sektör temsilcisi olan KOTO 11. Meslek Komitesi heyetiyle bir araya gelindiği aktarıldı.

Buluşmada sektörel sorunlarla çözüm önerilerine yönelik istişarede bulunulduğunu belirtilen açıklamada, özellikle medikal ve işitme cihazı sektöründe yaşanan problemlerin masaya yatırıldığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SATSO Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Seçgin, iki komitenin eşdeğer olduğunu belirterek, ziyarette istişarede bulunulduğunu ve ortak kararlar alındığını kaydetti.

Medikal ve işitme cihazlarının gündemde olduğunu aktaran Seçgin, "Bizler sağlık komiteleri olarak çok daha hassas, vatandaşlarımızın sağlığı için çabalaması gereken ciddi bir sorumluluk üstlenen komiteleriz. Sektör temsilcilerimizin yaşadıkları sorunların çözümü demek vatandaşlarımızın sağlık ürünlerine daha kolay ulaşabilmesi demektir. Bu nedenle KOTO 11. Meslek Komitemiz ile her zaman olduğu gibi yakın çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel
