Üye Girişi
Haberler
İBB'nin toplu ulaşıma yüzde 46'lık zam teklifi UKOME toplantısında reddedildi

İstanbul'da toplu ulaşıma zam görüşmelerinde karar belli oldu
Hatimoğulları'nın tehdit gibi sözlerine Önder'den dikkat çeken yanıt

Hatimoğulları'nın tehdit gibi sözlerine dikkat çeken yanıt
Bakanlık, 2025 yılının ilk listesini yayınladı! Bu markalardan uzak durun

2025 yılının ilk listesi! Bu markalardan kesinlikle uzak durun
Ankaralı Turgut'un çocukları mezar taşı konusunda anlaşamadı

Mezar taşındaki yazı çocuklarını birbirine düşürdü

Sason'da Yol Onarım Çalışmaları Devam Ediyor

Sason'da Yol Onarım Çalışmaları Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sason Belediye Başkanı İrfan Demir, doğalgaz çalışmaları kapsamında bozulan yolların onarım ve bakım çalışmasını denetledi. Çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağı ve doğalgazın çevre dostu enerji kullanımı sağlayacağı belirtildi.

Sason ilçesinde yol onarım ve bakım çalışmaları devem ediyor.

Sason Belediye Başkanı İrfan Demir, ilçede yürütülen doğalgaz çalışmaları kapsamında kazı yapılan bölgelerde bozulan yolların onarım ve bakım çalışmasını denetledi.

Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi Alan Demir, çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağını belirtti.

Demir, doğalgazın ilçeye getirilmesiyle çevreye duyarlı bir enerji kullanımının sağlanacağını ve kış aylarında oluşan hava kirliliğinin önüne geçileceğini ifade ederek, ayrıca doğalgazın vatandaşlar için ekonomik anlamda tasarruf sağlayacağını ifade etti.

Kaynak: AA / Metin Özmen - Güncel
img

Hatimoğulları'nın tehdit gibi sözlerine dikkat çeken yanıt
img

Milyonlarca emeklinin gözü Kabine toplantısında
img

"Ya İmralı kapılarını açarsınız ya da..."
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kadından kendisine başörtü uyarısı yapan mollaya olay tepki

Dünya havalimanında kaydedilen bu görüntüyü konuşuyor
DEM Parti'nin İmralı heyetinden Gelecek Partisi'ne ziyaret! Davutoğlu kapıda karşıladı

Davutoğlu, İmralı heyetini kapıda karşıladı! Sözleri dikkat çekti
Doğal gazda büyük zam devreye girdi

Doğal gazda büyük zam devreye girdi
Türkiye'nin sattığı savaş gemisi o ülkeyi karıştırdı

Türkiye'nin sattığı savaş gemisi o ülkeyi karıştırdı
Başkent Ankara'da 'İnsanlık ölmüş' dedirten görüntü

Türkiye'nin göbeğinde "insanlık ölmüş" dedirten görüntü
Rüzgar tersine döndü: Bütün ülke Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor

Bütün ülkeyi kendine düşman etti

Son Dakika Haberleri

Elektriğe zam var mı? Ocak ayında elektriğe zam gelecek mi? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Kabine Toplansı'nda emekli zamları belli oldu? Gülermak halka arz ne zaman, kaç lot verir? Gülermak İnşaat halka arz katılım endeksine uygun mu? MEMUR ZAM HABERLERİ! Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? Ocak öğretmen, memur, öğretim görevlisi, polis, doktor maaş ödeme tarihleri! Aramızda Kalmasın neden bitti? Tv8 Aramızda Kalmasın yok mu, neden yayınlanmıyor? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 6 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? EgeYapı halka arz ne zaman, kaç lot verir? Egeyapı Avrupa Gayrimenkul katılım endeksine uygun mu? EMEKLİ ZAM HABERLERİ! Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK, BAĞ-KUR (4A,4B,4C) emeklisi maaş ödeme tarihleri! Şakir Paşa Ailesi 4. bölüm fragmanı izle! Şakir Paşa Ailesi son bölüm neler oldu, yeni bölüm fragman AÖF final sınavları ne zaman? AÖF sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır? Nur Tuğba Namlı kimdir? Nur Tuğba Namlı kaç yaşında, nereli?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.