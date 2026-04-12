Haberler

Sason'da masa tenisi turnuvası yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'ın Sason ilçesinde düzenlenen masa tenisi turnuvasında 70 sporcu mücadele etti. Erkekler kategorisinde Emre Ertaş birinci, kadınlar kategorisinde ise Bahar Bayındır birinci oldu. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Serdar Şahin, turnuvaya katılan tüm sporcuları tebrik etti.

Batman'ın Sason ilçesinde masa tenisi turnuvası düzenlendi.

Sason Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce kapalı spor salonunda düzenlenen turnuvaya 70 sporcu katıldı.

Turnuvada, erkekler kategorisinde Emre Ertaş birinci, Cihan Atalay ikinci, Selami Arslan üçüncü ve Mehmet Çelik dördüncü oldu.

Kadınlar kategorisinde ise Bahar Bayındır birinci, Esma Şahin ikinci ve Nursena Çelik üçüncü sırada yer aldı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Serdar Şahin, yaptığı açıklamada, turnuvaya yoğun katılım olduğunu belirterek, bütün sporcuları tebrik etti.

Şahin, organizasyona destek veren Kaymakam Furkan Başar, Belediye Başkanı İrfan Demir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Şafi Özperk ile Masa Tenisi İl Temsilcisi Mehmet Orhan Edis ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Metin Özmen
Taraflar masadan kalktı, peki şimdi ne olacak? ABD 2 seçenekle karşı karşıya

Masa dağıldı, peki şimdi ne olacak? ABD 2 seçenekle karşı karşıya
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yerli Ken Bebek Samet Liçina gözaltına alındı

Son operasyonda o da gözaltına alındı
Seyir halindeyken saçını çekti, kadın ölümle burun buruna kaldı

Yürekleri ağza getiren görüntü! Kadını ölümle burun buruna getirdi
Malatya'da tartıştığı kuzenini öldürdü

Tartıştığı kuzenini gözünü kırpmadan öldürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İsrail'li bakana cevap Mansur Yavaş'tan geldi

İsrailli bakan Mansur Yavaş'ı etiketledi, tokat gibi yanıt geldi
Yerli Ken Bebek Samet Liçina gözaltına alındı

Son operasyonda o da gözaltına alındı
İstanbul-Van seferini yapan uçak zorlu hava şartlarına rağmen başarıyla indi

THY uçağında korku dolu anlar! Yolcular ecel terleri döktü
Operasyonda yeni dalga! Cem Adrian ve İlker İnanoğlu'na gözaltı kararı

Operasyonda yeni dalga! Cem Adrian ve İlker İnanoğlu'na gözaltı kararı