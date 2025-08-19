Sason'da 350 Çocuk Portatif Havuzda Yüzme Eğitimi Aldı

Batman'ın Sason ilçesinde 350 çocuk portatif havuzda yüzme eğitimi aldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığının "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında Sason ilçesinde çocuklar, antrenörler eşliğinde portatif havuzda yüzme eğitimi alıyor.

Geçen yıl 150 çocuğun eğitimi aldığı yüzme kursunda bu yıl bu sayı 350'e çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sason Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Serdar Şahin, yüzme kurslarına olan ilgiden dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Şahin, şunları kaydetti:

"Havuzumuzda uzman antrenörler ve cankurtaran eşliğinde eğitimler yaz boyunca sürecek. Çocuklarımız suda hem keyifli vakit geçiriyor hem de yüzme öğreniyor."