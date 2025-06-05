SASKİ Eğitimiyle Geleceğin Su Müfettişleri Yetişiyor

SASKİ Eğitimiyle Geleceğin Su Müfettişleri Yetişiyor
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine suyun önemi ve tasarrufu hakkında eğitim veriyor. Program kapsamında çocuklara su müfettişi rozetleri dağıtıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresinin (SASKİ), ilk ve ortaokullarda yürüttüğü "Su Müfettişi" eğitimleri sürüyor.

Büyükşehirden yapılan açıklamada, Hendek Akova İlkokulu öğrencileriyle bir araya gelen ekiplerin, öğrencilere suyun önemi, doğal döngüsü, doğru kullanım alışkanlıkları, arıtma süreçleri ve tasarruf bilinci konularında eğitim verdiği belirtildi.

Açıklamada, "Tasarruf bilinci küçük yaşlarda kazanılır. Bu nedenle çocuklarımızı suyun önemi ve tasarruflu kullanımı konusunda bilgilendirmeyi sürdürüyoruz. Su Müfettişi eğitimlerimizle su kaynaklarına duyarlı nesiller yetiştirmeye kararlılıkla devam ediyoruz. Bugünün bilinçli çocukları suya verdikleri değer ile geleceğin kaynaklarını koruma altına alıyor." ifadelerin yer verildi.

Eğitim sonunda öğrenciler, "Su Müfettişi" rozetlerini aldı.

BELPAŞ'ın sosyal tesisleri Kurban Bayramı'nda hizmette

Büyükşehir Belediyesi iştiraki BELPAŞ bünyesinde bulunan Karasu Acarlar Longozu, Karaman Park, Yenikent Park ve İl Ormanı Tabiat Parkı Kurban Bayramı'nın birinci günü sabahtan itibaren, Kent Park, Orman Park, Millet Bahçesi, Uçak Kıraathanesi, Şemsiyeli Park, Elegant Kafe ve Nehir Çikolata birinci gün öğleden sonra, Esentepe Park ise ikinci günden itibaren kapılarını misafirlerine açacak.

Büyükşehir sporcularından başarı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü atletizm sporcuları, kentte düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi İl Seçmeleri ve Küçükler Atletizm Deneme yarışmalarında ter döktü.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sakarya Atletizm pistinde 3-4 Haziran'da gerçekleşen Anadolu Yıldızlar Ligi İl Seçmelerinde Musab Doğmaz 2000 metre yarışlarında birinci, 800 metre yarışlarında Yusuf Selim Soydan ikinci oldu.

Küçükler Atletizm Deneme yarışlarında ise 60 metrede Ece Naz Işık birinci ve 2015 doğumlu sporcu Bade Şimşek 800 metrede birincilik ederek şampiyon oldu. Aynı yarışlarda 800 metrede yarışan 2014 doğumlu Betül Sena Tercan birinci, Esila Duru Şenol ikinci, Ecem Şura Ünlü üçüncü, Zeynep Erva Karaman dördüncü, Dila Özmat ise altıncı oldu. 1000 metrede Ahmet Enes Kasap şampiyon oldu.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel
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