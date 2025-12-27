Sivas'ta besiciler pazara getirdikleri hayvanlarını battaniyelerle soğuktan koruyor

Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki besiciler, canlı hayvan pazarına getirdikleri hayvanlarını battaniyelerle soğuktan korumaya çalışıyor.

Kar yağışı ve soğuk hava, ilçede cumartesi günleri kurulan canlı hayvan pazarına gelen besicilere zor anlar yaşatıyor.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden pazara gelen üreticiler, hayvanlarını battaniyelere sararak soğuktan korumaya çalışıyor.

Termometrelerin sabah saatlerinde sıfırın altında 5 dereceyi gösterdiği ilçede, besiciler de pazarın içinde yaktıkları ateşle ısınıyor.

Yozgat'ın Çayıralan ilçesinden pazara gelen Devrim Çetin, Şarkışla Hayvan Pazarı'nın Türkiye genelinde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Burası hayvan sayısından çok alıcı potansiyeliyle öne çıkıyor. Türkiye'nin her yerinden buraya alıcı geliyor ama kar yağışı pazarı olumsuz etkiledi." dedi.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinden sabah saatlerinde pazara geldiğini anlatan hayvan satıcısı Hasan Oğuz ise soğuk ve kar nedeniyle alıcı sayısının düştüğünü söyledi.