Sarıoğlan'da Fener Alayı Yürüyüşü Düzenlendi
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde fener alayı yürüyüşü yapıldı. Yürüyüş, Türk bayrakları ve meşaleler eşliğinde gerçekleştirildi.

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında "Fener Alayı Yürüyüşü" düzenlendi.

Sosyal Yaşam Merkezi önünden Türk bayrakları ve meşaleler eşliğinde başlayan yürüyüş, Hükümet Konağı önünde sona erdi.

Yürüyüşe, Kaymakam Tugay Kalkanlı ve eşi Fatma Nur Kalkanlı, Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım, Cumhuriyet Savcısı Sefa Acar, ilçe protokolü, Sarıoğlan Sosyal Yaşam Merkezi yaz okulu öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Hasan Baldık - Güncel
