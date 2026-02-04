Haberler

Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı Sarıkamış'ta biriken kar şehir dışına taşınıyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yoğun kar yağışı ve çetin kış şartları, hayatı olumsuz etkiliyor. 1 metreyi aşan kar kalınlığı, trafik aksaklıklarına ve günlük yaşamda zorluklara neden oluyor.

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden 2 bin 150 rakımlı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çetin kış şartları yaşamı olumsuz etkiliyor.

Son bir haftada yoğun yağış alan ilçede kar kalınlığı 1 metreyi aştı. Yağışla bina çatılarından dökülen kar ve buz kütleleri, merkezdeki ana caddelerde araç ve yaya trafiğinde aksamalara neden oldu.

Sarıkamış Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı 20 personel, 2 greyder, 3 kepçe ve 4 kamyonla, cadde ve kaldırımlardaki kar ile buz kütleleri kamyonlara yüklenerek şehir dışına taşınıyor.

Belediye Başkanı Serdar Kılıç, AA muhabirine, bu sene çetin bir kış yaşandığını belirterek, "Son dönemlerde artan kar yağışlarından sonra ilçemizde yaşamın olumsuz etkilenmemesi adına, ana caddelerin, mahallelerin tüm temizliğini yapıyoruz. Ekip arkadaşlarımızla, vatandaşlarımızın rahat edebilmesi için gece gündüz çalıştık." dedi.

Çarşı esnafından Nurettin Aslan ise "Kar yağışından sonra caddelerimizde bina çatılarından dökülen karla, araçların ve insanların geçişleri zor oluyordu. Belediyemiz sağ olsun, caddelerimizin sık sık temizliğini yapıyor, teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci





