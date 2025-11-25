Haberler

Saran Holding'in 'tuttur.com' Sitesine Müdahale İddiaları Üzerine Soruşturma Başlatıldı

Saran Holding'e ait 'tuttur.com' şans oyunları sitesinde kullanıcı bilgilerine müdahale edildiği iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldı. İncelemeler sürüyor ve henüz herhangi bir tespit yapılmadı.

Saran Holding bünyesinde bulunan ancak faaliyet göstermeyen 'tuttur.com' sitesindeki kullanıcı bilgilerine müdahale edildiği iddiaları üzerine re'sen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Saran Holding bünyesinde bulunan ancak sanal ortam bayilik sözleşmesinin ve buna bağlı lisanslarının iptali nedeniyle artık faaliyet göstermeyen 'www.tuttur.com' şans oyunları sitesine kayıtlı kullanıcıların üyelik bilgilerine müdahale edildiğine dair iddiaların kamuoyunda geniş bir şekilde yer bulması nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu iddiaların araştırılması için re'sen soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. İddialar kapsamında lehe/aleyhe maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için usulünce alınan hakimlik kararı doğrultusunda; 'www.tuttur.com' şans oyunları sitesine hizmet veren bilgisayar ve bilgisayar programları ile bilgisayar kütüklerinde kolluk güçlerinin adli bilişim ekipleri tarafından yerinde inceleme yapılmaktadır. Bu haliyle şu aşamada; 'www.tuttur.com' şans oyunları sitesine kayıtlı kullanıcıların üyelik bilgilerine müdahale edildiğine veya edilmediğine dair herhangi bir tespit yapılmamış olup, teyitsiz ve farklı algı yaratacak hiçbir açıklamaya itibar edilmemesi hususu; Kamuoyuna saygı ile duyurulur' ifadeleri yer aldı.

