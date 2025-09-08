Sapanca'da Kaçakçılık Operasyonu: Kayıt Dışı Teknolojik Ürünler Ele Geçirildi

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda kayıt dışı teknolojik ürünler ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçuyla mücadele kapsamında Sapanca ilçesi Uzunkum mevkisinde B.K. (42) idaresindeki aracı kontrol için durdurdu.

Araçta yapılan aramada, kayıt dışı olduğu tespit edilen 33 kulaklık, 50 adaptör, 11 kablo ve 6 akıllı saat ele geçirildi.

Ürünlere el koyulurken, araç sürücüsü hakkında "kaçakçılık" suçundan işlem yapıldı.