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Şap nedeniyle 30 gün kapalı kalan Ağrı Hayvan Borsası yeniden açıldı

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Şap nedeniyle 30 gün kapalı kalan Ağrı Hayvan Borsası yeniden açıldı
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Şap hastalığı nedeniyle 30 gün süreyle kapatılan Ağrı Hayvan Borsası yeniden açıldı. Valilik, girişlerde biyogüvenlik, temizlik ve dezenfeksiyon tedbirleri uygulanacağını, pasaportsuz hayvanların borsaya alınmayacağını bildirdi.

Ağrı'da şap hastalığı nedeniyle bir süredir kapalı olan hayvan borsası yeniden açıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Ağrı Hayvan Borsası'na girişlerde biyogüvenlik, temizlik ve dezenfeksiyon tedbirleri uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada, hastalıkla mücadele kapsamında, aşılama, kontrol ve denetim çalışmalarının titizlikle sürdürüleceği ifade edildi.

Hayvanların pasaport ve veteriner sağlık raporlarının kontrol edileceği belirtilen açıklamada, pasaportsuz hayvanların hayvan borsasına girişine izin verilmeyeceği bildirildi.

Polis ekipleri de hayvan borsasında denetimlerde bulundu.

Ağrı Hayvan Borsası, şap hastalığı nedeniyle 30 gün süreyle kapatılmıştı.

Kaynak: AA
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