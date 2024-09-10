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Şanlıurfa Doğaseverler Zore Kanyonu'nu Ziyaret Etti

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Şanlıurfa'dan bir grup doğasever, Batman'ın Sason ilçesindeki Zore Kanyonu'nu ziyaret etti. 21 kişilik grup, vadide yürüyüş gerçekleştirdi ve şelale mevkisinde serinlemek amacıyla yüzdü. Şanlıurfa Kamp Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü yöneticilerinden Ayhan Taş, Zore Kanyonu'nun muhteşem doğal güzelliklerine hayran kaldıklarını belirtti.

Şanlıurfa'dan bir grup doğasever, Batman'ın Sason ilçesindeki Zore Kanyonu'nu ziyaret etti.

Batman-Diyarbakır sınırında yer alan ve doğal güzellikleriyle adından söz ettiren Zore Kanyonu'na gelen 21 kişilik grup, vadide yürüyüş gerçekleştirdi, şelale mevkisinde serinlemek amacıyla yüzdü.

Şanlıurfa Kamp Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü yöneticilerinden Ayhan Taş, ziyaret ettikleri Zore Kanyonuna hayran kaldıklarını söyledi.

Taş, "Zore Kanyonu bugüne kadar sulu parkur yürüyüşlerinin en keyiflisiydi. Suyun hayat verdiği muhteşem bir doğal güzellik. Herkese bu güzellikleri görmelerini tavsiye ederim." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Ayhan Taş Şanlıurfa batman Güncel Sason Spor

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