Şanlıurfa'da kripto para operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Hilvan ilçesinde yasa dışı yollarla kripto para üretimi yaptığı iddia edilen bir şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, gerçekleştirilen operasyonda 113 'mining' düzenek ile birlikte çeşitli ekipmanlar ele geçirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçede yasa dışı yollarla kripto para üretimi gerçekleştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Ekiplerce yapılan çalışmalarda, belirlenen şüpheliye ait adrese operasyon düzenlendi.
Adresteki aramalarda, kripto para üretimi yapılan 113 "mining" adı verilen düzenek, trafo, 4 server ve bilgisayar kasası ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel