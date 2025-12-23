Haberler

Şanlıurfa'da kripto para operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da kripto para operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hilvan ilçesinde yasa dışı yollarla kripto para üretimi yaptığı iddia edilen bir şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, gerçekleştirilen operasyonda 113 'mining' düzenek ile birlikte çeşitli ekipmanlar ele geçirdi.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde yasa dışı yollarla kripto para üretimi yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçede yasa dışı yollarla kripto para üretimi gerçekleştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Ekiplerce yapılan çalışmalarda, belirlenen şüpheliye ait adrese operasyon düzenlendi.

Adresteki aramalarda, kripto para üretimi yapılan 113 "mining" adı verilen düzenek, trafo, 4 server ve bilgisayar kasası ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
Asgari ücret 28 bin 75 lira oldu

Yeni asgari ücret belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trafikte yeni dönem! Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor

Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor
Sosyal medyada gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var

Gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var
Eski eşini 55 kez bıçakla darbesiyle öldürdü, Savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi

Eski eşini 55 bıçak darbesiyle öldüren adamı savunması da kurtaramadı
Fuhuştan tutuklanan fenomen Cihan Şensözlü'nün ifadesi ortaya çıktı

Fuhuştan tutuklanan "Cihanna"dan olay itiraf! İsim bile verdi
Trafikte yeni dönem! Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor

Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor
Konyaspor, Berkan Kutlu ile anlaşmaya vardı

Konyaspor mutlu sona ulaştı! Galatasaray'dan transfer
Husumetlisini öldüren sanık müebbete mahkum oldu

"Öldürmek istememiştim" dedi ama müebbet hapse mahkum oldu