Şanlıurfa'da tır garajında çıkan yangında 3 araç zarar gördü

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde tır garajında çıkan yangında 3 araç zarar gördü.

Abdurrahman Dede Mahallesi'ndeki tır garajında park halindeki bir araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, diğer iki araca da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını çevredeki araçlara yayılmadan söndürdü.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.