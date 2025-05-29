Şanlıurfa'da Tefecilik Operasyonunda 2 Tutuklama

Şanlıurfa'da Tefecilik Operasyonunda 2 Tutuklama
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Şanlıurfa merkezli düzenlenen tefecilik operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı, 2'si tutuklandı. Jandarma, suç örgütlerine yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi.

Şanlıurfa merkezli 2 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Jandarma Komutanlığınca tefecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve suçtan kazanıldığı değerlendirilen mal varlıklarını aklama suçlarını işledikleri belirlenenlere yönelik Şanlıurfa ve Aydın'da belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiğini belirtti.

Tefecilik başta olmak üzere toplumun huzurunu bozan yasa dışı hiçbir oluşuma fırsat verilmeyeceğini vurgulayan Şıldak, operasyonda 41 satış sözleşmesi, 4 oto satış mukavele defteri, içerisinde alacak verecek yazılı 5 ajanda, 35 alacak verecek yazılı ajanda sayfası, 1 alacak ve faiz durumu gösterir kağıt, 8 tapu senedi, üzerinde toplam 2 milyon 180 bin TL yazılmış 3 banka çeki, 1 kredi kartı, 3 dizüstü bilgisayar, 2 cep telefonu ve 1 ruhsatsız tabancanın ele geçirildiğini bildirdi.

Şıldak, operasyonda 3 şüphelinin yakalandığını kaydederek, "2 kişi tutuklanmış, 1 kişi hakkında adli kontrol uygulanmıştır. Ayrıca şüphelilere ait 82 milyon TL nakit paraya, 6 araca, 2 kuyumcu mağazasında bulunan altınlara, üzerlerine kayıtlı tüm taşınır ve taşınmaz mallara el konulmak üzere işlem başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel
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