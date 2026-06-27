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Şanlıurfa'da tefecilik ve resmi belgede sahtecilik operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

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Şanlıurfa'da tefecilik ve resmi belgede sahtecilik suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda silah, fişek ve çok sayıda tapu, çek ile senet ele geçirildi.

Şanlıurfa'da, tefecilik ve resmi belgede sahtecilik suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, tefecilik ve resmi belgede sahtecilik suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramada, 2 tabanca, 2 tüfek, 2 şarjör, 547 fişek, 81 kartuş ile çok sayıda tapu, çek ve senede ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü
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