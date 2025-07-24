Şanlıurfa'da Tefecilik Operasyonu: 1 Gözaltı
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı. Aramalarda 81 boş senet, toplam 57 bin lira, tapu senetleri ve ruhsatsız silah gibi birçok malzeme ele geçirildi.
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde tefecilik operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tefecilik olaylarına karşı takip ve mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirtti.
Bu kapsamda, jandarma ekiplerince Bozova'da belirlenen adrese operasyon düzenlendiğini belirten Şıldak, aramalarda 81 boş senet, 57 bin lira ile 35 bin lira yazılı 2 senet, 7 tapu senedi, 1 alacak verecek yazılı beyanname, 1 diz üstü bilgisayarı, 1 cep telefonu, 1 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ile 37 merminin ele geçirildiğini bildirdi.
Şıldak, operasyonda 1 şüphelinin yakalandığını kaydetti.
Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel