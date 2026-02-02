Haberler

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Şanlıurfa'da Tefeci Suç Örgütüne Operasyon

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Şanlıurfa'da Tefeci Suç Örgütüne Operasyon
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa'da gerçekleştirilen tefeci organize suç örgütüne yönelik operasyonda 37 şüphelinin yakalandığını ve 23'ünün tutuklandığını açıkladı. Operasyonda 804 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa'da tefeci organize suç örgütüne yönelik operasyonda 37 şüphelinin yakalandığını, 23'ünün tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma tarafından düzenlenen operasyonu sanal medya hesabından duyurdu. Buna göre; yüksek faizle borç verip teminat olarak çek ve senet imzalattıkları, ödeme yapamayanlara ait mal varlıklarını tehdit ve baskıyla devraldıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik 45 adreste, 545 personel ile gerçekleştirilen İHA destekli operasyonda 37 şüpheli yakalandı. Banka hesaplarında 4,2 milyar TL hesap hareketi bulunan şüphelilere ait yaklaşık 804 milyon TL değerinde 20 taşınmaz, 55 araç ve 1145 banka hesabına el konuldu. Ayrıca; 12 şirkete kayyım atandı. Şüphelilerden 23'ü çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 14'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

