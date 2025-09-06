Şanlıurfa’da Kırtasiye Ürünlerine Denetim

Şanlıurfa'da yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik ürün güvenliği ve fiyat etiketi denetimleri yapıldı.

Ticaret İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı öncesinde kırtasiye ürünlerine yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı. Denetimlerde, ürünlerin etiketli olup olmadığı, etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığı gibi kriterler değerlendirilirken, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk faaliyetlerine karşı idari yaptırımlar uygulandı.

30 Ağustos 2025 tarihinde, Ticaret Bakanlığı ve Şanlıurfa Valiliği'nin talimatları doğrultusunda yapılan denetimlerde, il genelinde 618 işletmede toplam 13 bin 811 ürün kontrol edildi. Yapılan incelemeler sonucunda, mevzuata aykırı uygulamalarda bulunan 71 işletmeye, 110 uygunsuz ürün nedeniyle toplam 348 bin 260 TL idari para cezası kesildi.

Şanlıurfa Ticaret İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Ticaretin etkin ve verimli bir şekilde gelişmesini sağlamak, üretici ve tüketiciyi koruyarak ilimizin ekonomik büyümesine katkı sunmak temel misyonumuzdur. Bu doğrultuda, okulların açılmasını fırsata çevirmeye çalışan ve fahiş fiyat uygulayan işletmelere karşı denetimlerimiz aralıksız sürecektir." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca mevzuata aykırı durumlarla ilgili detaylı inceleme yapılmak üzere raporlar Ticaret Bakanlığı'na iletildi.

Şanlıurfa Ticaret İl Müdürlüğü, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde de piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerine titizlikle devam edeceğini bildirdi.