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Şanlıurfa'da Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu: 3,250 Adet Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu: 3,250 Adet Ele Geçirildi
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Şanlıurfa'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 3 bin 250 gümrük kaçağı elektronik sigara ile 100 paket puro ele geçirilmiş ve 1 şüpheli gözaltına alınmıştır.

Şanlıurfa'da 3 bin 250 gümrük kaçağı elektronik sigaranın ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda, 3 bin 250 gümrük kaçağı elektronik sigara ve 100 paket gümrük kaçağı puro ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Mustafa Bayar - Güncel

Kaçakçılık Güvenlik 3-sayfa Ekonomi Güncel Hukuk

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