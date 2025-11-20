Haberler

Şanlıurfa'da İşyerine Silahlı Saldırı: İşletme Sahibi Ağır Yaralandı

Şanlıurfa'da İşyerine Silahlı Saldırı: İşletme Sahibi Ağır Yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'da isot satışı yapılan bir işyerine düzenlenen silahlı saldırıda, işletme sahibi Eyüp Dodanlı ağır yaralandı. Olay, güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, polis geniş çaplı bir arama çalışması başlattı.

ŞANLIURFA'da yöreye özgü isot satışı yapılan bir işyerine düzenlenen silahlı saldırıda işletme sahibi Eyüp Dodanlı (52) ağır yaralandı. Müşterilerin de bulunduğu sırada gerçekleşen saldırı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde kentin tarihi ve turistik bölgesi Balıklıgöl yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Göbeklitepe İsot Sarayı'na kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Açılan ateş sonucu işletme sahibi Eyüp Dodanlı, boynuna isabet eden mermiyle ağır yaralandı. Silah seslerini duyan, işletmenin hemen yanında bulunan Eyyübiye Polis Merkezi'ndeki polisler kısa sürede olay yerine ulaştı. İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı Dodanlı'ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Olay sırasında iş yerinde bulunan müşteriler büyük panik yaşadı. Saldırı anı ise güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Polis, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Oy çokluğuyla kabul edildi! Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor

Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor! İşte oylamadan çıkan sonuç
Komisyonun İmralı kararının ardından DEM Parti'den ilk yorum

Tarihi İmralı kararının ardından DEM Parti'den ilk açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız

La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız
İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı

İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Sular çekildi, Tuz Gölü fotoğrafçıların yeni gözdesi oldu

Pamukkale'yi aratmayan görüntüler fotoğrafçıları çağırıyor
Komisyon'da kapalı oturum kararı alındı, CHP'li üyeler salonu terk etti

Komisyonda kriz! 5 parti ret oyu verdi, CHP'li üyeler salonu terk etti
Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler! 2 kişi gözaltına alındı

Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler
Kayıp okul müdürü kamyonette ölü bulundu

Kayıp olarak aranan okul müdürü kamyonette ölü bulundu
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti

Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti
Eczacıya sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı

Sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini...
Milli Takım'a Arjantin'den transfer

Milli Takım'a Arjantin'den transfer
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.