Şanlıurfa'da İşyerine Silahlı Saldırı: İşletme Sahibi Ağır Yaralandı

ŞANLIURFA'da yöreye özgü isot satışı yapılan bir işyerine düzenlenen silahlı saldırıda işletme sahibi Eyüp Dodanlı (52) ağır yaralandı. Müşterilerin de bulunduğu sırada gerçekleşen saldırı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde kentin tarihi ve turistik bölgesi Balıklıgöl yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Göbeklitepe İsot Sarayı'na kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Açılan ateş sonucu işletme sahibi Eyüp Dodanlı, boynuna isabet eden mermiyle ağır yaralandı. Silah seslerini duyan, işletmenin hemen yanında bulunan Eyyübiye Polis Merkezi'ndeki polisler kısa sürede olay yerine ulaştı. İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı Dodanlı'ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Olay sırasında iş yerinde bulunan müşteriler büyük panik yaşadı. Saldırı anı ise güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Polis, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.