Şanlıurfa'da gümrük kaçakçılığı iddiasıyla 38 şüpheliye işlem yapıldı

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarda gümrük kaçağı 6 bin 180 paket sigara, 20 şişe alkol, 57 kilogram çay ve 11 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. 38 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

