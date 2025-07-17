Şanlıurfa'da Gelinlik Mağazasında Yangın Çıktı

Şanlıurfa'da Gelinlik Mağazasında Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaköprü ilçesinde bir gelinlik mağazasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda can kaybı yaşanmazken, iş yerlerinde maddi hasar oluştu.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çankaya Mahallesi'nden bir gelinlik mağazasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince yapılan müdahalede yangın söndürüldü.

Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Mustafa Bayar - Güncel
Erdem Kınay'dan Simge Sağın'a sert sözler: Kazık atıp gitti

Ünlü müzisyen, Simge Sağın'ı ifşaladı! Eski defterler açıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Audun Gronvold tatilde yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti

Yaz tatili felakete dönüştü! Milli sporcudan acı haber geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.