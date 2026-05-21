Şanlıurfa'da DEAŞ'a finans sağlayan 7 kişi yakalandı
Şanlıurfa’da terör örgütü DEAŞ’a finans sağladıkları tespit edilen 7 şüpheli, jandarma ekiplerinin eş zamanlı operasyonuyla gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 17 yasaklı yayın ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında, Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. DEAŞ silahlı terör örgütüne finans sağladıkları belirlenen 7 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 17 yasaklı yayın materyali ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı'ndan işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı