Şanlıurfa'da gıda denetiminde 6 işletmeye ceza uygulandı
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde gıda güvenliği denetimlerinde mevzuata aykırı faaliyet yürüten 6 işletmeye toplam 237 bin lira idari para cezası kesildi.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, gıda güvenliği kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, mevzuata aykırı faaliyet yürüttüğü belirlenen 6 işletmeye toplam 237 bin lira idari para cezası uygulandı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri, ilçedeki işletmelerde denetim yaptı.
Yapılan kontrollerde mevzuata aykırı faaliyet yürüttüğü belirlenen 6 işletmeye toplam 237 bin lira idari para cezası uygulandı.
Kaynak: AA / Mustafa Bayar