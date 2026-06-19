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Şanlıurfa'da sıcak hava etkili oluyor

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Şanlıurfa'da termometreler 42 dereceyi gösterirken, vatandaşlar Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki yeşil alanlarda serinlemeye çalışıyor. Tarihi çarşılarda ise vantilatörlerle serin hava sağlanıyor.

Şanlıurfa'da sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Termometrelerin 42 dereceyi gösterdiği kentte, sıcaktan korunmak isteyen bazı vatandaşlar, Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki yeşil alanlarda ve parklarda serinlemeye çalışıyor.

Tarihi çarşılar bölgesinde ise vatandaşların serin havada alışveriş yapmasını sağlamak için vantilatörler çalıştırıldığı görüldü.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü
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