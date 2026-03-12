Haberler

Otomobilin tamponunda 4 milyon liralık kaçak telefon ele geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'da polisin durdurduğu bir otomobilin arka tamponunda gizlenmiş 280 gümrük kaçağı cep telefonu bulundu. Olayla ilgili 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

ŞANLIURFA'da polisin takip ederek durdurduğu bir otomobilin arka tamponunda gizlenmiş piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira olan 280 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Yurt dışından kaçak olarak Şanlıurfa'ya cep telefonu getirildiği ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri çalışma başlattı. Takibe alınan bir otomobil, kent girişinde durdurularak arama yapıldı. Ekiplerin araçta yaptığı detaylı aramada otomobilin arka tamponunda özel olarak hazırlanmış gizli bölme tespit edildi. Bölmede piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira olan 280 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Cep telefonlarına el koyan ekipler, araçta bulunan 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama

İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cinsel tacizden tutuklanan belediye başkanı Hasbi Dede için tepki çeken karar

Cinsel tacizden tutuklanan belediye başkanı için tepki çeken karar
Olağanüstü güçlü El Nino kapıda: Süreçten Türkiye de nasibini alacak

Dünyayı bekleyen felaket: Süreçten Türkiye de nasibini alacak
Hakimi'nin 'Boşandın mı?' sorusuna Luka Doncic'ten bomba cevap

"Boşandın mı?" sorusuna verdiği cevap bomba
Amrabat'tan Fenerbahçe'ye çok kötü haber

Korkulan oldu!
Cinsel tacizden tutuklanan belediye başkanı Hasbi Dede için tepki çeken karar

Cinsel tacizden tutuklanan belediye başkanı için tepki çeken karar
Memurluktan istifa edip bu işe başladı! Tanesini 1 milyona liraya satıyor

Memurluğu bırakıp bu işe başladı! Tanesini 1 milyona liraya satıyor
63 yaşındaki Seda Sayan'a ne oldu? Son halini görenler tanıyamıyor

63 yaşındaki Seda Sayan'a ne oldu? Son halini görenler şok