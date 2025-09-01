Şanlıurfa'da 218 Geçici İşçi Daimi Kadroya Alındı

Şanlıurfa'da 218 Geçici İşçi Daimi Kadroya Alındı
Güncelleme:
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yıllardır geçici statüde çalışan 218 işçiyi daimi kadroya alarak çalışanların sevinçle kutladığı bir müjde duyurdu. Belediye Başkanı Gülpınar, bu kararın yıllardır çözülemeyen bir sorunu çözdüğünü ifade etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yıllardır geçici statüde çalışan 218 işçi, daimi kadroya alındı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın talimatıyla geçici personelin daimi kadroya geçirilmesine yönelik karar uygulamaya kondu.

Karar sonrası belediye çalışanları sevinçlerini davul zurna eşliğinde halaylarla kutladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gülpınar, geçici statüde çalışan işçilerin yıllardır çözülemeyen sorununu çözüme kavuşturmanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

Yapılan düzenlemenin sadece mevcut çalışanları kapsadığını vurgulayan Gülpınar, "Bu uygulama sadece yıllardır burada emek veren personelimizi ilgilendiriyor. Kimse bunu başka bir alım gibi görmesin. Bu sizin yıllardır verdiğiniz emeğin bir karşılığıdır, sizin hakkınızdır. Lütfen başka kimse alınmasın." ifadelerini kullandı.

Kutlamanın ardından Gülpınar ve işçiler, belediye önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
