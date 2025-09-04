Şanghay Otomotiv Sektörü 2025'te İstikrarlı Büyüme Gösterdi

SHANGHAİ, 4 Eylül (Xinhua) -- Çin'in Shanghai kentinin otomotiv sektörü 2025'in ilk 7 ayında istikrarlı büyüme kaydetti. Sanayi üretimi değerinin 391,12 milyar yuana (yaklaşık 55 milyar ABD doları) ulaştığı sektör geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,6 oranında büyüme kaydetti.

Shanghai Belediyesi Ekonomi ve Bilişim Teknolojilerinin Yayılımı Komisyonu'na göre bu dönemde kent genelinde bir önceki yıla göre yüzde 19,9 artışla 160.000'den fazla yeni enerjili araç tanıtımı gerçekleştirildi.

Bu yılın ocak ayından temmuz ayına kadar Shanghai kentinde toplamda 938.000 adet araç üretildiğini kaydeden komisyon, bu sayının 573.000 adedinin yeni enerjili araçlar olduğunu ve bu araçların toplam otomotiv üretiminin yüzde 61,1'ini oluşturduğunu açıkladı.

Shanghai, akıllı bağlantılı araçlar sektöründe teknolojik yenilikleri ve sektörün gelişimini aktif olarak destekliyor. Kent bugüne kadar, 40 şirkete ait 902 araca yol testi ve tanıtım uygulaması lisansı verdi.

Söz konusu araçların toplam test mesafesi kent genelinde 29,3 milyon kilometreyi aştı. Öte yandan akıllı bağlantılı araçlar için toplam 2.767 kilometre uzunluğunda 1.586 test yolu da açıldı.