Şanghay'ın Dış Ticareti Yüzde 5,4 Artarak 3,34 Trilyon Yuana Ulaştı

SHANGHAİ, 23 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai kentinin ithalat ve ihracatı, 2025'in ilk üç çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 artarak 3,34 trilyon yuana (yaklaşık 470,7 milyar ABD doları) yükseldi.

Shanghai Gümrük İdaresi'nin çarşamba günü yayımladığı verilere göre büyüme oranı, ocak-ağustos dönemine kıyasla 0,9 yüzde puan artış gösterirken, İlk 9 aylık dönemde kentin ihracatı yüzde 11,3 artışla 1,48 trilyon yuana, ithalatıysa yüzde 1,1 artışla 1,86 trilyon yuana ulaştı.

Finans merkezi olan kentin eylül ayındaki dış ticareti de yıllık bazda yüzde 12,5 artarak 405,9 milyar yuan seviyesinde gerçekleşti.

Özel şirketler, yüzde 27,1 artışla 1,32 trilyon yuana ulaşan dış ticaretleriyle büyümeye önemli katkı sağlarken, söz konusu şirketlerin kentin toplam dış ticareti içindeki payı yüzde 39,5 ile rekor düzeye ulaştı.

Shanghai'ın gelişmekte olan pazarlarla ticareti söz konusu dönemde güçlü bir ivme kazandı. Bu çerçevede kentin Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) üyeleriyle ticareti yüzde 12,5, Ortadoğu ülkeleriyle yüzde 22,9, Afrika ülkeleriyle yüzde 32,5 artış kaydetti.

Kentin entegre devre ihracatı yüzde 10, genel mekanik ekipman ihracatı yüzde 25, elektrikli kontrol cihaz ihracatı ise yüzde 20,5 artarken, yüksek teknolojili ürünlerin ithalatı da yüzde 6,4 artışla 601,58 milyar yuana ulaştı.