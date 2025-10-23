Haberler

Şanghay'ın Dış Ticareti Yüzde 5,4 Artarak 3,34 Trilyon Yuana Ulaştı

Şanghay'ın Dış Ticareti Yüzde 5,4 Artarak 3,34 Trilyon Yuana Ulaştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2025'in ilk üç çeyreğinde Şanghay'ın ithalat ve ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,4 artış göstererek 3,34 trilyon yuana yükseldi. İhracat yüzde 11,3 artışla 1,48 trilyon yuana çıkarken, ithalat yüzde 1,1 artışla 1,86 trilyon yuana ulaştı. Özel şirketlerin ticareti büyük katkı sağladı.

SHANGHAİ, 23 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai kentinin ithalat ve ihracatı, 2025'in ilk üç çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 artarak 3,34 trilyon yuana (yaklaşık 470,7 milyar ABD doları) yükseldi.

Shanghai Gümrük İdaresi'nin çarşamba günü yayımladığı verilere göre büyüme oranı, ocak-ağustos dönemine kıyasla 0,9 yüzde puan artış gösterirken, İlk 9 aylık dönemde kentin ihracatı yüzde 11,3 artışla 1,48 trilyon yuana, ithalatıysa yüzde 1,1 artışla 1,86 trilyon yuana ulaştı.

Finans merkezi olan kentin eylül ayındaki dış ticareti de yıllık bazda yüzde 12,5 artarak 405,9 milyar yuan seviyesinde gerçekleşti.

Özel şirketler, yüzde 27,1 artışla 1,32 trilyon yuana ulaşan dış ticaretleriyle büyümeye önemli katkı sağlarken, söz konusu şirketlerin kentin toplam dış ticareti içindeki payı yüzde 39,5 ile rekor düzeye ulaştı.

Shanghai'ın gelişmekte olan pazarlarla ticareti söz konusu dönemde güçlü bir ivme kazandı. Bu çerçevede kentin Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) üyeleriyle ticareti yüzde 12,5, Ortadoğu ülkeleriyle yüzde 22,9, Afrika ülkeleriyle yüzde 32,5 artış kaydetti.

Kentin entegre devre ihracatı yüzde 10, genel mekanik ekipman ihracatı yüzde 25, elektrikli kontrol cihaz ihracatı ise yüzde 20,5 artarken, yüksek teknolojili ürünlerin ithalatı da yüzde 6,4 artışla 601,58 milyar yuana ulaştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Yenidoğan davasında tarihi duruşma başladı! Savcı Yavuz Engin'le ilk yüzleşmede gerginlik

Türkiye'nin kilitlendiği yüzleşme! Duruşmada gerginlik çıktı
Türk Bayrağı Gazze'de dalgalandı, Netanyahu sinirden köpürdü

Netanyahu'yu küplere bindiren fotoğraf
İstanbul'da bir devrin sonu! Bunu yapan esnafın dükkanı kapatılacak

İstanbul'da bir devrin sonu! Bunu yapan esnafın dükkanı kapatılacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yörük kızı, Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı: Neden müdahale edilmiyor?

Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı
KAP açıklaması geldi! Koç Holding altın madenini 900 milyon liraya sattı

Koç Holding altın madenini milyonlarca liraya sattı
Şampiyonlar Ligi maçı sonrası dünyanın konuştuğu an! Arda'nın yüzü şekilden şekle girdi

Şampiyonlar Ligi maçı sonrası Arda'nın yüzü şekilden şekle girdi
Kim Kardashian'dan şaşırtan sağlık açıklaması: MR sonucu herkesi korkuttu

Ünlü isim MR sonucunu açıkladı: Rutin kontrolde ortaya çıktı
Yörük kızı, Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı: Neden müdahale edilmiyor?

Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman: İlk ziyaretimi Ankara'ya yapacağım

KKTC liderinden beklenen açıklama! İşte ziyaret edeceği ilk ülke
Genç kız video çekip yaşadığı duruma isyan etti: Türkiye'yi terk etmeyi düşünüyorum

Video çekip yaşadığı duruma isyan etti: Türkiye'yi terk edeceğim
Rakam inanılmaz seviyelerde! Galatasaray resmen para basıyor

Rakam inanılmaz seviyelerde! Galatasaray resmen para basıyor
Yeni vergi düzenlemesi Komisyon'da kabul edildi! Tapudan notere, kiradan araçlara birçok sistem değişiyor

Yeni vergi düzenlemesi kabul edildi! Tüm hesaplar sil baştan değişiyor
Türkiye'nin gündemine oturan ücrete bakanlık el attı! Ceza kesildi

Türkiye'nin gündemine oturan ücrete bakanlık el attı
Zehra Güneş'in mini etekli asansör pozu hayranlarını ikiye böldü

Mini etekli asansör pozu hayranlarını ikiye böldü
Avrupa ülkesinde görülmemiş skandal! Polis ile asker arasında çatışma çıktı

Tarihte böylesi görülmedi! Askerle polis çatıştı, ülke ayağa kalktı
İddianamede bomba detay: Başkan, kocasını 'çantacısı' yapmış

Belediye başkanının çantacı kocası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.