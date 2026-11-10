Şanghay'daki 9. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda oyuncak stantları ilgi gördü

Şanghay'daki 9. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda oyuncak stantları ilgi gördüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Şanghay'daki 9. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda yaratıcı oyuncak ve markalı ürün stantları ilgi gördü. Talebin kişiselleştirilmiş ve deneyim odaklı tercihlere yönelmesiyle 'duygusal tüketim' tüketici pazarında yeni büyüme alanı oldu.
SHANGHAİ, 10 Kasım (Xinhua) -- 9. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda yaratıcı oyuncakların, popüler koleksiyon ürünlerinin ve fikri mülkiyet haklarına dayalı markalı ürünlerin sergilendiği stantlar ilgi odağı oldu.
Tüketici talebinin daha kişiselleştirilmiş ve deneyim odaklı tercihlere yönelmesiyle birlikte, "duygusal tüketim" tüketici pazarında yeni bir büyüme alanı haline geldi.
Kaynak: Xinhua