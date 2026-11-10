Şanghay'daki 9. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda oyuncak stantları ilgi gördü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

SHANGHAİ, 10 Kasım (Xinhua) -- 9. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda yaratıcı oyuncakların, popüler koleksiyon ürünlerinin ve fikri mülkiyet haklarına dayalı markalı ürünlerin sergilendiği stantlar ilgi odağı oldu.

Tüketici talebinin daha kişiselleştirilmiş ve deneyim odaklı tercihlere yönelmesiyle birlikte, "duygusal tüketim" tüketici pazarında yeni bir büyüme alanı haline geldi.

Kaynak: Xinhua