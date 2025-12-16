Haberler

Çin'in Shanghai Limanı, Yeni Yıl Öncesinde Şili'den Rekor Kiraz Sevkiyatına Hazırlanıyor

Çin'in en işlek limanı Şanghay, Şili'den gelecek 250.000 ton kirazı teslim almak için hazırlık yapıyor. Kiraz Ekspresi kargo gemileri ile yapılan sevkiyatlarla Çin pazarında Şili kirazlarının önemi artıyor.

SHANGHAİ, 15 Aralık (Xinhua) -- Çin'in en işlek limanı olan Shanghai, Şubat 2026'da kutlanacak Çin Yeni Yılı öncesinde Şili'den gönderilecek 250.000 tonun üzerinde kirazı teslim almaya hazırlanıyor.

Shanghai Belediyesi'nin gümrük yetkililerinin pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre Şili'de 2025-2026 kiraz hasat sezonunun başlamasıyla birlikte, "Kiraz Ekspresi" diye adlandırılan kargo gemileri ile içinde bulunduğumuz ayın başından bu yana kente toplam 216,9 tonluk iki sevkiyat gerçekleştirildi.

Çin'de yeni yıl ve gelecek yıl şubat ayında kutlanacak geleneksel Çin Yeni Yılı tatili öncesinde tüketimin zirveye çıkması bekleniyor.

Shanghai Gümrük İdaresi'nin verdiği bilgilere göre tatil öncesinde yaklaşık 31 adet özel "Kiraz Ekspresi" gemisiyle şehrin Yangshan Limanı'na yaklaşık 250.000 ton kirazın teslim edilmesi bekleniyor. Bu liman üzerinden meyvelerin Çin'in dört bir yanına hızlı ve verimli şekilde dağıtılması hedefleniyor.

Bu sezon Şili'den yapılan kiraz ithalatının geçen yıla kıyasla 2-3 kat artması beklenirken, bu artış Çin pazarının Şili kirazları açısından giderek daha önemli hale geldiğini ortaya koyuyor.

Shanghai Gümrük İdaresi, meyve sevkiyatındaki yoğunluğu yönetebilmek için gelişmiş akıllı denetim teknolojilerini devreye aldı. Bu bağlamda taze meyveler için geliştirilen "soğuk işlem etkileri akıllı değerlendirme sistemi" önemli bir inovasyon olarak öne çıkıyor.

Shanghai Gümrük İdaresi ile Şili'deki ilgili kurum arasında kurulan bir mekanizma sayesinde Çin tarafı gerekli verilere çevrimiçi olarak erişip doğrulayabiliyor. Böylece gümrük işlemlerinin hızı ve verimliliği artıyor.

