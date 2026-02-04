Çin'in Shanghai Kentinde 2025 Yılında Günde 320'den Fazla Yeni Teknoloji Şirketi Kuruldu

SHANGHAİ, 4 Şubat (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai kenti, 2025 yılında bilimsel ve teknolojik yenilikleri aktif biçimde teşvik etti. Shanghai Belediyesi Halk Kongresi'nin devam eden yıllık oturumunda açıklanan verilere göre, kentte günde ortalama 320'den fazla yeni teknoloji şirketi kuruldu.

Belediye yönetiminin çalışma raporuna göre, kentin Ar-Ge harcamalarının kentin gayrisafi yurtiçi hasılasına (GSYİH) oranı 2025 yılında yaklaşık yüzde 4,5'e ulaştı.

Sanayide stratejik yükselen endüstrilerin toplam üretim değeri geçen yıl yüzde 6,5 artarken, entegre devreler, biyomedikal ve yapay zekadan oluşan üç lider sektörün toplam ölçeği 2 trilyon yuanı (yaklaşık 287,63 milyar ABD doları) aştı.

Shanghai, önde gelen teknoloji şirketleri ve yüksek büyüme gösteren şirketlere yönelik destek politikalarını da sürekli olarak iyileştiriyor. 2025 yılı sonu itibarıyla, kentte 23.000'den fazla yenilikçi küçük ve orta ölçekli işletme (KOBİ), 13.000 uzmanlaşmış ve sofistike KOBİ ve niş sektörlerde öne çıkan 1.000 "küçük dev" işletme faaliyet gösteriyor.

Öte yandan, metropolde, optoelektronik kuantum teknolojisi, akıllı algılama, sentetik biyoloji ve hücre ve gen terapisi gibi yeni gelişen endüstrileri ve en son teknolojileri kapsayan 18 yüksek kaliteli kuluçka merkezi kuruldu.

Çalışma raporunda, teknolojik inovasyonu güçlendirme, yenilikçi işletme yetiştirme sistemini iyileştirme ve 2026 yılında 50'den fazla gelişmiş akıllı fabrika kurmaya dair planlar da yer aldı.