Sandıklı'da Marketlerde Gıda Denetimi Gerçekleştirildi
Sandıklı Belediyesi zabıta ekipleri, ilçedeki marketlerde gıda fiyatları ve son kullanma tarihlerini denetledi. Denetimlerin ilerleyen günlerde de devam edeceği bildirildi.
Ekipler, denetimde, reyondaki ürünlerin etiket fiyatlarıyla kasa fiyatlarını karşılaştırdı, son kullanma tarihlerini inceledi.
Denetimlerin ilerleyen günlerde de devam edeceği bildirildi.
Kaynak: AA / Hüseyin Ünlüsoy - Güncel