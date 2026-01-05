Sancaktepe Meclisi'nde BJK İhalesi Tartışmaları

Sancaktepe Belediye Meclis Toplantısında, ihaleyle Beşiktaş Jimnastik Kulübüne (BJK) verildikten sonra yargıya taşınan iki spor tesisinin son durumu gündeme geldi.

Belediye Meclisi ocak ayı ilk oturumu, Hizmet Binası'nda Belediye Başkanı Alper Yeğin yönetiminde yapıldı.

Toplantıda gündem dışı söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Yunus Ustahabipoğlu 2025 yılının değerlendirmesini yaptı.

Bunun ardından konuşan Yeğin, BJK'nin Sancaktepe Belediyesinden 10 yıllığına kiraladığı 15 Temmuz Stadyumu ve Şehit Selim Topal Spor Kompleksi'nin ihalesine ilişkin Ustahabipoğlu tarafından dava açıldığını dile getirdi.

Ustahabipoğlu'nun ilk dilekçesinin mahkeme tarafından kabul edilmediğini kaydeden Yeğin, "Ben ilk geldiğim gün çok net bir şey söyledim arkadaşlar. 'Sancaktepe Belediyesini bu spor meselesinin içinden arındıracağım.' dedim." ifadelerini kullandı.

Yeğin, açık bir ihale yaptıklarını, ihaleye üç büyük spor kulübünün üçünün de gelmesini beklediklerini anlatarak, bunun çeşitli sebeplerle gerçekleşmediğini anlattı.

"Rekabet ilkelerine uyulmamıştır"

Bunun üzerine söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Ustahabipoğlu, dilekçeye yönelik "saçma sapan" ifadesini yakışıksız olarak niteleyip Yeğin'e iade ettiğini söyledi.

Dilekçeyi, cuma günkü oturumda meclis kürsüsünden okuyabileceğini dile getiren Ustahabipoğlu, "Adrese teslim' ibaresi benim kendi tabirim değil, Danıştay'ın tabiridir. İstanbul İl Gençlik Spor Müdürlüğünden edindiğim bilgi, belge dosyada mevcuttur. Türkiye Futbol Federasyonundan talep ettiğim belge kapsamında sizin şartnameniz adrese teslim değil de nedir? Sadece Beşiktaş Spor Kulübünün girmesini sağlayacak şekilde bir şartname düzenlemişsiniz." dedi.

Sancaktepe halkının kendisine verdiği yetkiyle İstanbul İdare Mahkemesinde dava açtığına dikkati çeken Ustahabipoğlu, Belediye Başkanı Yeğin'in bu hakkı kullanması nedeniyle kendisine anlamsız ve aşırı tepki gösterdiğini ifade etti.

Davanın üç temel unsuru bulunduğunu anlatan Ustahabipoğlu, şunları kaydetti:

"Bunlardan biri rekabet ilkelerine uyulmamıştır. Kamu zararı vardır. 1,7 milyon liraya kiraya vermişsiniz. Belki başka kulüpler girse 5 milyon lira verecektir. İkincisi, kamu yararı olduğunu düşünmüyorum. Üç, kamu hizmetidir bu. Sancaktepe halkına ait bu iki tesis kamu hizmeti olarak kurulmuştur. Kamu hizmeti ise hukukta çok açık ve net bir şey vardır. Kamu hizmetinin devredilemezliği ilkesi vardır."