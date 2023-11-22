Selden etkilenen KOBİ'lere faizsiz 1 milyon TL'ye kadar kredi verilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin birçok ilinde etkili olan sağanak yağış ve selden etkilenen KOBİ'lerin yaralarını sarmak için harekete geçti. Bu kapsamda selzede KOBİ'lere 12 ay geri ödemesiz, faizsiz 1 milyon TL'ye kadar kredi verilecek.

Geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağış Türkiye'nin birçok ilinde sele neden oldu. Şiddetli yağışlar nedeniyle birçok esnafın dükkanını su bastı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, selden mağdur olan KOBİ'ler için harekete geçti.

FAİZSİZ 1 MİLYON TL'YE KADAR KREDİ

Bakanlık, İstanbul Şile – Ağva, Zonguldak Alaplı – Ereğli, Batman Merkez, Diyarbakır Bismil ve Bursa Gemlik ilçelerinde faaliyet gösteren işletmeler için KOSGEB aracılığıyla program başlattığını duyurdu. Bu kapsamda KOBİ'lere faizsiz 1 milyon TL'ye kadar kredi verilecek.

"İLK 12 AY GERİ ÖDEMESİZ"

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Hasarlarını belgeleyen ve ilgili komisyonlarca kayıt altına alınan KOBİ'ler, bu program kapsamında faizsiz, 1 milyon TL'ye kadar kredi kullanabilecek. İlk 12 ay geri ödemesiz, 24 ay vadeli bu kredilerin faiz veya kâr payları KOSGEB tarafından karşılanacak. Bu zor günlerde işletmelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." denildi.