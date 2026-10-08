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Samsung, üst üste dördüncü çeyrekte 107,4 trilyon won rekor faaliyet karı açıkladı

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Samsung, üst üste dördüncü çeyrekte 107,4 trilyon won rekor faaliyet karı açıkladı
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Samsung Electronics, temmuz-eylül çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 782,5 artışla 107,4 trilyon won (80,2 milyar dolar) ön faaliyet karı açıkladı. Şirket böylece üst üste dördüncü çeyrekte de rekor faaliyet karı açıklamış oldu.

SEUL, 8 Ekim (Xinhua) -- Güney Koreli teknoloji devi Samsung Electronics, yılın üçüncü çeyreğinde de rekor düzeyde faaliyet karı açıklayarak, üst üste dört çeyrektir sürdürdüğü rekor serisini devam ettirdi.

Şirket, temmuz-eylül çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 782,5 artışla 107,4 trilyon won (80,2 milyar ABD doları) tutarında ön faaliyet karı açıkladı.

Üçüncü çeyrekte piyasa beklentilerini yaklaşık 105,7 trilyon won aşan kar açıklayan şirketin karları geçen yılın dördüncü çeyreğinden bu yana zirvede seyrediyor.

Şirketin açıkladığı ön gelir de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 126,6 arttı. 195 trilyon wona yükselen şirketin geliri, dört çeyrektir rekor kırıyor.

Şirketin faaliyet kar marjı da yapay zeka çiplerinde kullanılan yarı iletkenlere yönelik hızla artan talebin etkisiyle yüzde 55,1 gibi rekor seviyeye ulaştı.

Şirketin birimlerinin her birinin net karı ve ayrıntılı kar rakamları bu ay açıklanacak.

Kaynak: Xinhua
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