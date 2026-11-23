Samsung Securities'te 8 binden fazla müşterinin verisi siber saldırıda ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsung Securities'te 21 Kasım'da yaşanan ihlalde 8 binden fazla müşterinin kişisel verileri siber saldırıda ele geçirildi. Şirket, ihlalin yalnızca söz konusu sistemi etkilediğini, diğer müşteri bilgilerinin etkilenmediğini, isim ve ikamet adreslerinin sızdığını bildirdi.
Güney Kore merkezli elektronik şirketi Samsung'un 8 binden fazla müşterisine ait kişisel verilerin siber saldırı sonucu ele geçirildiği bildirildi.
Yonhap ajansının haberine göre şirketin yan kuruluşu Samsung Securities konuya ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, müşterilere yönelik hizmetlerin sunulduğu internet sitesine 21 Kasım'da erişim sağlandığı ve veri ihlali yaşandığı belirtildi.
8 binden fazla müşteriye ait kişisel verilerin siber saldırı sonucu ele geçirildiği ihlalin yalnızca söz konusu sistemdeki verileri etkilediği, diğer müşteri bilgilerinin olaydan etkilenmediği aktarılan açıklamada, sızdırılan veriler arasında müşterilerin isimleri, ikamet adresleri ve diğer kişisel bilgilerinin bulunduğu kaydedildi.
Güney Kore'de son aylarda finans kuruluşlarını hedef alan veri ihlallerinin artması üzerine yetkililerin siber güvenlik olaylarıyla mücadele çalışmalarını yoğunlaştırdığı belirtiliyor.