Baykar, Samsun'da Üretim Üssü Kuracak

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Baykar'ın Samsun'a kuracağı Anadolu'daki ilk üretim üssünün, kenti savunma ve havacılık sanayisinin önemli bir merkezi yapacağını belirtti.

Tavlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Baykar'ın Türk havacılık ve savunma tarihinde ilklere imza attığını belirterek, 400 dönümlük özel endüstri bölgesi ile kentte kuracağı yeni üretim üssünün şehre ve millete hayırlı olmasını diledi.

Yatırımın öneminden bahseden Tavlı, "Bağımsızlığımızı pekiştirecek ve geleceğe daha güçlü yürümemizi sağlayacak olan bu önemli yatırımın, kuzeyin üretim merkezi, kalkınmanın ve yatırımların şehri Samsun'umuzu savunma ve havacılık sanayisinin de önemli bir merkezi yapacağına ve Türkiye Yüzyılı ile birlikte Samsun Yüzyılı'na da büyük bir ivme kazandıracağına canı gönülden inanıyorum." ifadesini kullandı.

Baykar'ın insansız hava araçları alanında dünya çapında en ileri teknolojik sistemleri geliştirdiğine vurgu yapan Tavlı, şunları kaydetti:

"Bu dev yatırımının şehrimize kazandırılmasına vermiş oldukları güçlü destekler için saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır'a, TBMM Plan Bütçe Komisyonu Başkanımız ve Samsun Milletvekilimiz Sayın Dr. Mehmet Muş'a, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Selçuk Bayraktar'a, Baykar Genel Müdürü Sayın Haluk Bayraktar'a ve emeği geçen herkese şahsım ve hemşehrilerim adına şükranlarımı sunuyorum. Samsun'umuza, Karadeniz'e, Kuzey Anadolu'ya ve ülkemize hayırlı olsun."