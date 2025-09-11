Samsun Valisi Orhan Tavlı Vezirköprü OSB'yi İnceledi
Samsun Valisi Orhan Tavlı, Vezirköprü Organize Sanayi Bölgesi'nde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. OSB Müdürü ve yerel yöneticilerle birlikte yapılan değerlendirmeler sonrasında OSB Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.
Vali Tavlı'ya ziyaret sırasında Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, OSB Müdürü Orhan Ceylan ve Belediye Meclis Üyesi Murat Ayan eşlik etti.
Heyet, OSB sahasında yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alarak değerlendirmede bulundu.
İncelemenin ardından Tavlı başkanlığında Vezirköprü Kaymakamlığında OSB Yönetim Kurulu Toplantısı düzenlendi.
Toplantıda OSB'nin durumu, devam eden yatırımlar, altyapı çalışmaları ve geleceğe yönelik planlamalar ele alındı.
