Haberler

Samsun Valisi Orhan Tavlı Vezirköprü OSB'yi İnceledi

Samsun Valisi Orhan Tavlı Vezirköprü OSB'yi İnceledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Vezirköprü Organize Sanayi Bölgesi'nde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. OSB Müdürü ve yerel yöneticilerle birlikte yapılan değerlendirmeler sonrasında OSB Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Vezirköprü Organize Sanayi Bölgesinde ( Osb ) yürütülen çalışmaları inceledi.

Vali Tavlı'ya ziyaret sırasında Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, OSB Müdürü Orhan Ceylan ve Belediye Meclis Üyesi Murat Ayan eşlik etti.

Heyet, OSB sahasında yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alarak değerlendirmede bulundu.

İncelemenin ardından Tavlı başkanlığında Vezirköprü Kaymakamlığında OSB Yönetim Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Toplantıda OSB'nin durumu, devam eden yatırımlar, altyapı çalışmaları ve geleceğe yönelik planlamalar ele alındı.

Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel
Soruşturma sonrası Manifest, Türkiye turnesini iptal ettiğini açıkladı

'Teşhircilik' soruşturması sonrası Manifest'ten sürpriz karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli'nin elini öpmüştü: Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz, il emniyet müdürü oldu

İşte Devlet Bahçeli'nin elini öpen ismin yeni görevi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.